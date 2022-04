Courtois niet blij met verdediging, maar slaat ook mea culpa: "Ik dacht dat de scheidsrechter gefloten had"

Voor een topkeeper is het nooit leuk om vier ballen uit je netten te moeten gaan plukken. Thibaut Courtois baalde dan ook, zeker omdat hij ze alle vier vermijdbaar vond.

De Rode Duivel was niet blij met zijn verdediging, die Manchester City twee keer vrije baan gaf. "We zijn veel te slap begonnen, zowel de eerste als de tweede helft", zei hij. "Offensief hebben we het goed gedaan, defensief echt niet. Bij de eerste en de tweede goal waren we gewoon niet wakker. Vier doelpunten slikken als doelman is nooit leuk. Zeker als het vier vermijdbare tegentreffers zijn. Normaal staan wij defensief veel beter, vandaag niet."

Bij de vierde goal, een afstandsschot van Bernardo Silva, had hijzelf geen reactie in huis. "Ik dacht dat de scheidsrechter gefloten had voor een overtreding. Maar opeens schoot Silva toch naar de goal. Ik zag de bal niet aankomen, dus mijn reactie was te laat. Dat vond ik heel vervelend. Dat doelpunt schrijf ik op mijn conto."