Club Brugge is al werk aan het maken van de volgende zomertransfer

Er zullen deze zomer wel wat vertrekkers zijn bij Club Brugge. Ze zijn dus al volop op zoek naar versterkingen en zo zijn ze in Portugal uitgekomen.

Volgens de Guinese journalist Med Sesay is het een "done deal" dat Club Brugge Ibrahima Camara overneemt van het Portugese Moreirense. De 23-jarige middenvelder zou een contract tekenen voor drie seizoenen en Club Brugge zou 3.5 miljoen euro betalen.

De Guinese international speelde dit seizoen 31 wedstrijden voor Moreirense waarin hij niet tot scoren kwam maar wel zes assists gaf.

Tot op heden is er nog geen bevestiging van één van de beide clubs of deze transfer effectief is.