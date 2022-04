OFFICIEEL: Joren Dom heeft een nieuwe uitdaging in 1A te pakken

Joren Dom en Beerschot maakten eerder op de dag bekend dat beide partijen uit elkaar gingen. Het was niet lang wachten op nieuws wat zijn nieuwe club ging worden.

Even leek het erop dat Joren Dom de overstap zou maken naar Westerlo, maar niets is minder waar. De 32-jarige Antwerpenaar verhuist naar OH Leuven en tekent een contract voor twee jaar. Daar wordt hij herenigd met Marc Brys. Beide werkten al eerder samen bij Beerschot.

Technisch Directeur Wim De Corte is een blij man met het binnenhalen van de polyvalente speler. “Joren Dom is een waardevolle, direct inzetbare Belgische versterking van onze kern. Joren brengt veel ervaring op het hoogste niveau mee en beschikt over een prima wedstrijdmentaliteit. Hij voegt extra karakter, werkkracht en loopvermogen toe aan onze groep en zal steeds vooropgaan in de strijd. Hij is inzetbaar op meerdere posities en kon transfervrij opgepikt worden,” besluit De Corte.