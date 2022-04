Aflopende contracten bij Club Brugge: 'dit drietal vertrekt sowieso, Adamyan wacht op duidelijkheid rond Schreuder'

Het seizoen loopt naar zijn einde. Club Brugge is nog volop in de running voor de landstitel, maar achter de schermen wordt al duchtig gewerkt om de kern van volgend seizoen samen te stellen.

Het Nieuwsblad weet dat Club Brugge sowieso afscheid zal nemen van drie jongens. De aflopende contracten van Bas Dost, José Izquierdo en Tibo Persyn worden niet verlengd.

De makelaar van Dost geeft aan dat een vertrek eraan zit te komen. "De kans dat hij bij een andere Belgische club belandt, is klein. Zoiets is moeilijk, als je bij de grootste club van het land zit. Een terugkeer naar Nederland is wel een van de opties", aldus René Oosterhof.

De enige rond wie er nog twijfels zijn, is Sargis Adamyan. De Armeniër wordt door Club Brugge gehuurd van Hoffenheim, maar blauw-zwart bedong aan aankoopoptie van drie miljoen. Bovendien houdt Adamyan ook zelf de boot af: hij wil eerst duidelijkheid over de toekomst van Alfred Schreuder, die hem naar Brugge haalde.