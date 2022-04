Philippe Clement over de druk in Frankrijk: "Ik heb ervaring met het play-off systeem in België"

Monaco won zijn laatste zes wedstrijden en wil de laatste vier confrontaties winnend afsluiten. Zondag nemen de spelers van Philippe Clement het thuis op tegen Angers.

De laatste wedstrijden van Monaco verliepen goed. Clement behaalde met zijn ploeg 18 op 18 en staat nu op een gedeelde vierde plaats. Met nog vier wedstrijden te gaan, wil Monaco de goede reeks verderzetten.

"Ik heb het gevoel dat mijn team klaar is voor de eindsprint. Vroeger keken we een beetje te veel naar het klassement, maar nu richten we ons alleen op onszelf, op wat we kunnen controleren, wedstrijd per wedstrijd", zegt de voormalige coach van Genk en Brugge op de persconferentie.

Belgische Play-Offs

Nadien verwees Clement naar de manier waarop het einde van het seizoen in België wordt gespeeld. "Ik heb ervaring met het play-off systeem in België en het belangrijkste is dat je je concentreert op jezelf en het beste doet wat je kunt. Dat is wat ik voel tijdens de training."

AS Monaco ontvangt komend weekend Angers met de wens om dezelfde dynamiek voort te zetten. "Ik heb geen spelers hun concentratie zien verliezen tijdens de training, ze hebben veel verlangen voor deze wedstrijd. De ambitie is om weer te winnen, ook al heeft Angers de laatste weken goede resultaten geboekt. We zullen op ons best moeten zijn om deze wedstrijd te winnen, en dat zal zo moeten blijven tot het einde van het kampioenschap. De spelers hebben ervaring opgedaan, er is geen negatieve druk en daar ben ik blij mee. We hebben nog vier finales te gaan, maar we moeten ons eerst op deze wedstrijd concentreren", besluit Philippe Clement.