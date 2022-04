🎥 Leandro Trossard opnieuw beslissend met een doelpunt tegen Leander Dendoncker

Leandro Trossard heeft zijn ploeg Brighton geholpen met de overwinning tegen Wolverhampton Wanderers. De Belg scoorde één doelpunt in de 0-3 overwinning.

Leandro Trossard scoorde zijn zevende Premier League doelpunt van het seizoen in de overwinning van Brighton op Wolverhampton. De Belg scoorde in de 70e minuut, nadat McAllister zijn strafschop had omgezet (42e), en werd gevolgd door Bissouma (86e).

Na hun nederlaag tegen Manchester City (3-0) en hun gelijkspel tegen Southampton (2-2), won Brighton opnieuw en staat het nu negende in de stand, 5 punten achter Wolves die een wedstrijd minder telt. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd, maar verloor voor de derde keer op rij.