Is Racing Genk Dessers dan toch definitief kwijt? 'Feyenoord wil aankoopoptie lichten'

Cyriel Dessers (27) is 'hot' in Rotterdam. Met zijn negende en tiende treffer van het tornooi bezorgde de Genk-huurling Feyenoord een prima uitgangspositie tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League.

Het leek er lange tijd op dat er na dit seizoen een einde zou komen aan zijn avontuur bij Feyenoord. De Rotterdammers bedongen een aankoopoptie van vier miljoen euro, wat onhaalbaar leek te zijn. HLN laat weten dat Feyenoord nu toch ernstig overweegt om de extra middelen beschikbaar te maken om Dessers definitief over te nemen. Zo heeft Feyenoord in deze Conference League om en bij de zeven miljoen euro verdiend. Tegelijkertijd flirt collega-spits Bryan Linssen met een voor speler en club lucratieve transfer naar Japan. Feyenoord heeft nog tot 1 juni de tijd om de aankoopoptie te lichten. Cyriel Dessers scoorde dit seizoen al zeventien keer voor Feyenoord. De Genk-huurling speelde zich in geen tijd in de harten van het Legioen in de Kuip.