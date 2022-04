Jordan Lukaku boekt belangrijke zege tegen de leider: Winnende treffer in minuut 103

Jordan Lukaku speelt sinds januari voor Vicenza Virtus in de Serie B. De Belg stond vandaag voor de derde keer op rij aan de aftrap en won een cruciaal duel tegen de leider.

Jordan Lukaku wordt door Lazio verhuurd aan Vicenza Virtus, 18de in de Italiaanse tweede klasse. Daar kwam de Belg eerst niet in actie, maar sinds kort krijgt hij speelminuten van de coach. Vandaag namen ze het op tegen de leider uit de Serie B, Lecce. Bij een nederlaag was het zeker van degradatie.

Beide ploegen moeten winnen. Lecce speelt voor de titel, terwijl Vicenza rechtstreekse degradatie wil vermijden. Jordan Lukaku stond net als de laatste twee wedstrijden aan de aftrap. De leider scoorde in de tweede helft de openingstreffer. Als het zo bleef waren de bezoekers kampioen, maar in de toegevoegde tijd slikten ze nog twee tegendoelpunten. De 2-1 viel in de 13de minuut van de extra tijd.

Dankzij deze overwinning kan Vicenza rechtstreekse degradatie ontlopen. Volgende week volgt een laatste duel voor Lukaku tegen Alessandria. Lecce is door de nederlaag van vandaag nog geen kampioen. Ze gaan wel als leider de laatste speeldag in.