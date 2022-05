Benzema na wonderseizoen gevraagd of Ronaldo hem tegenhield... Spits antwoordt zelf: "Ben je ermee aan het lachen?"

Karim Benzema heeft zich gisteren tot kampioen gekroond met Real Madrid. De Franse aanvaller heeft er het beste seizoen uit zijn carrière opzitten met 42 goals in 42 matchen. Kroop hij onder de druk van Cristiano Ronaldo uit? Hij gaf zelf het antwoord.

Benzema maakt grote aanspraak op de Ballon d'Or met zijn verrichtingen dit seizoen. In de Champions League heeft hij Real bijna eigenhandig naar de halve finales geleid en tegen City zorgde hij ervoor dat de terugmatch geen formaliteit werd. In La Liga was hij dit seizoen al goed voor 26 goals en 11 assists. Fenomenaal! Maar waarom liet hij die cijfers niet noteren toen Cristiano Ronaldo nog voor Real speelde?

Gisteren kreeg hij op de kampioenenviering de vraag of Ronaldo hem tegenhield. "Cristiano? Ben je ermee aan het lachen? Hij hield mijn kwaliteiten in geen enkel geval tegen, hij overtrof mij gewoon. Ik heb geen schaamte om dit te zeggen aangezien hij zonder twijfel de grootste speler aller tijden is."