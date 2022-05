Stef Wijnants heeft niet veel goed nieuws voor Thibaut Courtois

Real Madrid pakte zaterdag de titel. Veel tijd om te feesten is er niet, want woensdagavond wacht de terugmatch in de Champions League.

Woensdagavond speelt Real Madrid in eigen huis de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League. De Koninklijke moet een 4-3-achterstand ophalen. “In principe zijn ze kansloos in de terugwedstrijd tegen Manchester City”, zegt analist Stef Wijnants van Sporza. “De Engelsen zijn namelijk gewoon beter. Maar ook Chelsea en PSG zijn betere teams en daar zijn ze twee keer ontsnapt.” Real Madrid kan maar op één manier de finale halen volgens Wijnants. “Toch is de 4-3-nederlaag tegen City van vorige week misschien wel de grootste ontsnapping geweest. In Madrid kan het toch altijd wat spoken, waardoor ik ze zeker een kansje geef. Maar dan moet City wel ondermaats presteren.”