Tuchel legt uit waarom hij Lukaku de hele wedstrijd op de bank hield

Chelsea verloor in de Premier League met 1-0 van Everton. Romelu Lukaku bleef op de bank.

Everton heeft met een zege tegen Chelsea drie belangrijke punten gepakt in de degradatiestrijd in de Premier League. Richarlison scoorde de enige treffer van de match. Chelsea blijft ondanks het verlies derde in de rangschikking.

Trainer Thomas Tuchel koos er opnieuw niet voor om Romelu Lukaku in te brengen, maar wel voor Pulisic en Ziyech.

“Ik heb Lukaku niet ingebracht omdat we Jorginho vroegtijdig naar de kant moesten halen”, zei Tuchel achteraf op persconferentie. “En we hadden slechts drie wissels voor deze wedstrijd.”