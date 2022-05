Een belangrijke vertrekker bij RWDM na de gemiste promotie naar de Jupiler Pro League

Samen met voorzitter Thierry Dailly heeft Serge Beerens vooral in de schaduw gewerkt aan de wederopstanding van RWDM. Nu verlaat hij de club.

Serge Beerens verlaat RWDM. Voor een grote publiek was hij geen bekend persoon, maar hij stond mee aan de wieg van de wederopstanding van de Brusselse club. Die vorig weekend ei zo na de promotie naar de Jupiler Pro League zag ontglippen. Op de website van RWDM nam de technisch directeur afscheid van de club, zijn medewerkers en de fans, maar dit niet zonder eerst iedereen te bedanken.

"Na heel lang nadenken is het voor mij tijd om afscheid te nemen van de grote Rwdm-familie. Het is met diepe emotie en enorme trots dat ik heb besloten een nieuwe weg in te slaan.

7 jaar in je leven telt...

7 jaar vol sterke en onvergetelijke emoties...

3 promoties en een laatste ronde voor toetreding tot het ultieme niveau… Wat kan ik nog meer zeggen... behalve dat er naast de professionele investeringskant vooral een heel groot menselijk avontuur is... Ik had de kans om geweldige mensen te ontmoeten...

Jullie hebben me allemaal iets over mezelf geleerd en in het bijzonder Thierry Dailly RWDM …

Tijdens onze eerste ontmoeting eindigde je met te zeggen dat je me het vak zou leren... Wat een stage!!! Je liet me verbeteren, liet me fouten maken, leren en vooruit blijven gaan om dit niveau te bereiken ... Een paar tirades onderweg, want dat helpt ook om vooruit te komen, maar vooral vertrouwen en vriendschap ... Zeldzaam in deze wereld... Ik heb een mooie reis gehad in uw gezelschap, in uw gezelschap... Op deze dag wil ik u met de grootste oprechtheid bedanken.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle goede tijden die we samen hebben gehad. Maar ik vertrek met een vredig hart en trots op deze professionele en vooral persoonlijke ervaring die ik met je heb gedeeld. Ik dank ook jullie allemaal, collega's, vrijwilligers, stewards, Pro League-medewerkers en vooral jullie, supporters en sponsors, voor wat je me hebt gegeven, ik heb zoveel emoties van je ontvangen !!! Dit staat voor altijd in mijn hart gegrift.

Als ik u één advies zou mogen geven, zou het zijn om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke en professionele leven met elkaar verzoent.

Echt geluk ligt in de balans der dingen.

Bedankt voor het maken van een reis met mijn persoonlijke trein! …

Tot ziens."