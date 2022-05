Kevin De Bruyne wil vol voor de winst gaan van de Champions League: "Als speler wil je natuurlijk alle prijzen winnen, dat geldt ook voor mij".

Kevin De Bruyne schoof daags voor de wedstrijd tegen Real Madrid bij aan de persconferentie samen met Pep Guardiola.

Bij Manchester City is De Bruyne ook dit seizoen weer geregeld uitblinker. Vooral in de grote duels laat de Rode Duivel zich zien. Zo was hij in het heenduel uit de halve finale met Real Madrid goud waard voor de Engelsen. Met een goal en een assist had hij een flink aandeel in de uiteindelijke 4-3 zege.

Hij was aanwezig tijdens de persconferentie en het winnen van de Champions League is een doel van hem maar verandert niets aan zijn zelfbeeld. "Het winnen van de Champions League, vooral voor de buitenwereld verandert dan de perceptie. Als speler wil je natuurlijk alle prijzen winnen, dat geldt ook voor mij. Maar toch, míjn zelfbeeld verandert er niet door als ik de Champions League win. Ik weet zelf wel wanneer ik iets goed of slecht doe", aldus De Bruyne, die dinsdag bij City nog werd verkozen tot Speler van de Maand april.

Begin dit seizoen had De Bruyne nog te kampen met aanhoudend blessureleed. Nu is hij er klaar voor. "We vechten er nu al een paar jaar voor en zijn er ook al een paar keer dichtbij geweest. We doen het al jaren goed, maar het is natuurlijk moeilijk om deze prijs te winnen."