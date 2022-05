OFFICIEEL: AA Gent ziet talent naar Schalke 04 vertrekken

Ibrahima Cissé zal de Ghelamco Arena straks verlaten. De 21-jarige verdediger ondertekende zopas een overeenkomst met Schalke 04.

De traditieclub uit Gelsenkirchen maakte zopas bekend dat Ibrahima Cissé een verbintenis tot 2026 heeft ondertekend. Schalke 04 neemt Cissé, die einde contract was, transfervrij over.

De 21-jarige Malinees stapte in 2019 over van Châteauroux naar de Buffalo's. In december vierde de centrale verdediger zijn debuut in de hoofdmacht van AA Gent, in het Conference League-duel tegen Flora (1-0). Begin januari mocht Cissé kort invallen in het competitieduel tegen KV Kortrijk (2-2).