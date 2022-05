Historische avond! Real Madrid kruipt alweer door het oog van de naald en plaatst zich voor finale, City in rouw

Tot minuut 90 leek Real Madrid op sterven na dood. Twee goals van Rodrygo (90' en 92') wisten de 0-1 van Mahrez alsnog uit. In de verlengingen maakte Benzema vanop elf meter de remonte compleet. De konijnenpoot van Ancelotti doet het weer. Guardiola ziet de CL alweer door de vingers glippen.

De zenuwen stonden strak gespannen in het Santiago Bernabeustadion. Al vroeg in de wedstrijd kwam het tot een opstootje, waarbij Laporte een venijnige tik in het gezicht van Modric uitdeelde. Real Madrid begon het beste aan de partij en kon via Benzema en Vinicius voor het eerste doelgevaar zorgen.

Manchester City herstelde het evenwicht via De Bruyne, die hard op Courtois knalde. Even later bezorgde KDB Bernardo Silva een uitgelezen kans, maar de prima knal van de Portugees werd fantastisch gekeerd door Courtois. Voor het overige kregen de toeschouwers een intense, maar kansarme eerste helft te zien, waarin Casemiro tot twee keer toe aan een overduidelijke gele kaart ontsnapte.

Mahrez in korte hoek

Na amper negen seconden in de tweede helft kreeg Vinicius Junior dé kans om Real Madrid op voorsprong te zetten, maar de Braziliaan faalde aan de tweede paal. Manchester City controleerde de partij, terwijl Real Madrid bleef azen op de snelheid van Vinicius Junior. Karim Benzema, dé man in vorm bij Real Madrid, kwam nauwelijks in het stuk voor. Minuten nadat Kevin De Bruyne naar de kant werd gehaald, sloeg City genadeloos toe. Bernardo SIlva mocht oprukken en legde simpel breed, waar de aanstormende Mahrez staalhard in de korte hoek knalde: 0-1. In de slotfase moest Courtois nog een keer alles uit de kast halen op een pegel van Cancelo. Ook de ingevallen Grealish vergat nog meer zout in de Madrileense wonde te strooien.

Real Madrid flikt het weer

Real Madrid leek zich neergelegd te hebben bij de uitschakeling, maar in de slotminuut viel alsnog de gelijkmaker uit de lucht. Benzema ging een verre bal terughalen, Rodrygo vloerde Ederson van dichtbij: 1-1. Nauwelijks een minuut later gebeurde het onmogelijke: Rodrygo -weer hij- knikte Real Madrid op voorsprong én naar verlengingen. De konijnenpoot van Ancelotti deed het hem weer.

Nog was het niet voorbij. Na nog geen drie minuten in de eerste verlenging versierde Benzema een strafschop. De Fransman klaarde de klus met de vingers in de neus: 3-1, Real Madrid virtueel in de finale. Courtois hield Foden met een schitterende reflex van de 3-2. In een zenuwslopende tweede verlenging. In de tweede verlenging speelden de Citizens niets meer klaar. Real Madrid trok de 3-1 over de streep en staat, net als eerder tegen PSG en Chelsea, andermaal op uit de doden.

Real Madrid plaatst zich in ware Houdini-stijl voor de finale van de Champions League, die op 28 mei gespeeld wordt in Parijs. In het Stade de France mogen Thibaut Courtois en co het daarin opnemen tegen Liverpool.