Human Rights Watch gelooft de woorden van FIFA-voorzitter Infantino niet: "Een vorm van moderne slavernij"

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) is niet akkoord met de toespraak van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser vertelde gisteren dat het gastland voldoet aan de basisreglementering op het vlak van mensenrechten.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino verklaarde dinsdag dat de werken aan de stadions voor het WK in Qatar de buitenlandse arbeiders “waardigheid” en “trots” bezorgd hebben. Maar uit een onderzoek uitgevoerd door 'The Guardian' bleek dat meer dan 6.000 mensen, omwille van de slechte werkomstandigheden, om het leven kwamen bij de bouw van de voetbaltempels.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gelooft niets van de toespraak van de Infantino: "Miljoenen arbeidsmigranten hebben in Qatar geen waardigheid en trots gevonden, maar werden daarentegen het slachtoffer van zwaar misbruik, in sommige gevallen zelfs een vorm van moderne slavernij. Deze misbruiken, uitvloeisels van het Kafalasysteem, waren al gedocumenteerd en bekend toen de FIFA het WK in 2010 aan Qatar toewees. Waardigheid en trots in arbeid kan bereikt worden met eerlijk loon, en veilige werk- en leefomstandigheden. In werkelijkheid hebben de arbeiders in Qatar een tewerkstellingsvergoeding moeten betalen aan de werkgevers, hetgeen in vele gevallen jaren kan duren om terug te betalen. Daarnaast werden zij geconfronteerd met maanden van achterstallig loon, onveilige werkomstandigheden en slechte woonaccomodatie. Dat heeft in totaal tot 6.000 overlijdens geleid".