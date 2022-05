Kompany aan het roer bij de Rode Duivels? "Op dit moment zou de nationale ploeg geen goede stap zijn in mijn carrière"

In een interview met Eleven Sports kreeg Vincent Kompany de vraag of hij in de toekomst de functie als bondscoach van de Rode Duivels zou overwegen.

Volgens Kompany moet je een functie als trainer enkel aanvaarden als je er een goed gevoel bij hebt: "Je wordt geen coach van de nationale ploeg om gewoon coach van de nationale ploeg te zijn. Voel je dat er een groep staat die iets kan betekenen? Voel je dat het een goede generatie is? Voel je of het het juiste moment is?"

Voorlopig staat hij niet te springen voor de Rode Duivels. "Op dit moment zou de nationale ploeg geen goede stap zijn in mijn carrière. Ik moet op het veld staan, mijn rug rechten na verloren finales, moeilijke matchen en moeilijke beslissingen. Dat is de snelste manier om te groeien. Ik zit vandaag in een fase waarin ik elke dag wil vooruitgaan", vetelt Kompany aan Eleven Sports.



De coach van Anderlecht heeft wel een boodschap voor de Rode Duivels die naar Qatar gaan: "Geloof erin! Ik denk dat we geen favoriet meer zijn, maar dat kan ook positief zijn. Er is dan minder druk, enkel geloof en de ambitie om tot de laatste minuut te strijden."