Pep Guardiola blikt terug op desastreuze avond: "En toen waren er die twee minuten..."

Real Madrid en niet Manchester City speelt de finale van de Champions League.

Nochtans zag het er bijzonder goed uit voor Manchester City dat op voorsprong kwam, maar Real toch nog zag zegevieren met 3-1.

“We waren beter, we waren gekwalificeerd, we hadden de wedstrijd onder controle”, opent Pep Guardiola zijn betoog. “Ze begonnen hoog te spelen en het lukte ze om te scoren. Ik dacht niet dat ik in de finale zat, we waren dichtbij.”

Toch kwam het tot een hele ommekeer nog. “Ze weten hoe ze geschiedenis moeten schrijven, ze moeten gefeliciteerd worden.”

De tweede helft was beter van Manchester, maar precies daar ging het fout. “We hadden moeite om in ons spel te komen. We misten iets in de eerste helft. Daarna waren we beter en wisten we te scoren. En toen waren er die twee minuten...”