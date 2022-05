📷 Prachtig: nieuwe muurschildering "class is permanent" moet Rashford hart onder de riem steken

Marcus Rashford kent een dramatisch seizoen. De Engelsman scoorde dit seizoen amper 5 doelpunten in 32 optredens voor een zwalpend Manchester United. Om zijn seizoen toch wat meer kleur te geven, maakte de Britse artiest Dangoor een muurschildering voor hem.

De Britse schilderaar Reuben Dangoor maakte in samenwerking met Beats By Dre een muurschildering voor Marcus Rashford. "Form is temporary, class is permanent" is vanaf nu te bewonderen in Manchester. Dangoor schilderde eerder al murals van Harry Kane en Gareth Southgate.

Hopelijk kan dit schilderij Rashford wat inspiratie geven om zijn beste vorm weer terug te vinden...