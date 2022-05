Thibaut Courtois verkozen tot Champions League speler van de week

De doelman van Real Madrid verrichtte een aantal geweldige reddingen om zijn ploeg naar de finale van de wedstrijd te helpen.

Een dag nadat Real Madrid zich plaatste voor de finale van de Champions League door Manchester City te verslaan (3-1, 6-5 in totaal), stroomt de lof binnen voor Thibaut Courtois.

De 29-jarige Belg is het hele seizoen al fenomenaal. Hij maakte een eerste redding in de eerste helft op een schot van Bernardo Silva (20e) en vervolgens hield hij stand op een mooie poging van Foden (40e), voordat hij een beslissende redding maakte op een geplaatste trap van Grealish toen de score nog 0-1 was (87e). In de extra tijd, voorkwam de Rode Duivel dat Foden de Citizens terug in de wedstrijd bracht.

De doelman haalde het voor Bernardo Silva (Manchester City), Luis Diaz (Liverpool) en Francis Coquelin (Villarreal).