🎥 Na een jaartje vagevuur is Schalke 04 terug! Traditieploeg speelt kampioen in Duitse tweede klasse

Het was schrijnend om te zien vorig seizoen hoe Schalke 04 kansloos laatste werd in de Duitse Bundesliga en degradeerde naar de Duitse tweede klasse.

Exact 25 jaar na de winst in de UEFA-Cup streed Schalke voor een andere titel, die van de 2. Bundesliga .Met een overwinning tegen FC Sankt Pauli was Schalke zeker van de overwinning.

Maar de thuisploeg begon enorm slecht aan de partij, na 20 minuten stond het al 0-2 voor Sankt Pauli. In de tweede helft tankte Schalke uit een ander vaatje. Na een penaltydoelpunt vlak na rust, kregen die konigsblauen opnieuw hoop. Twintig minuten voor tijd zorgde Terodde voor de 2-2 en enkele minuten later was de comeback compleet dankzij Rodrigo Zalazar.

In het slot kregen de bezoekers nog twee rode kaarten maar scoren deden ze niet meer waardoor Schalke na één jaartje op het tweede niveau opnieuw promoveert. Hamburg maakt ook nog kans op rechtstreekse promotie naar de Bundesliga.