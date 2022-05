David Beckham wil Ronaldo ook volgend seizoen in het shirt van Manchester United zien spelen

Voormalig Manchester United-speler David Beckham sprak zondagavond aan de zijlijn van de Formule 1 Grand Prix in Miami over Cristiano Ronaldo en hoopt dat de aanvaller nog een jaar of twee bij United blijft.

David Beckham sprak zondagavond over Cristiano Ronaldo tijdens de Formule 1 Grand Prix in Miami. De voormalige middenvelder van Manchester United, nu eigenaar van MLS-club Inter Miami CF, was uitgenodigd en had lovende woorden voor Cristiano Ronaldo: "Het is een ingewikkeld seizoen geweest voor Manchester United, maar de hele ploeg heeft zijn best gedaan. In het bijzonder Cristiano Ronaldo die nog steeds doet waar hij goed in is: scoren en kansen creëren."

De Portugees is veruit de meest effectieve speler van United met 24 doelpunten tot nu toe in 2021-22 (18 in de competitie, zes in de Europacup). "Wat hij doet op zijn leeftijd (37) is echt ongelooflijk. Dus ik hoop dat hij het meeneemt naar Manchester United en nog een jaar of twee op Old Trafford blijft", zei David Beckham aan L'Equipe.

David Beckham hoopt Cristiano Ronaldo, die nog tot juni 2023 onder contract staat bij de Red Devils, aan het einde van zijn carrière naar Inter Miami te lokken.