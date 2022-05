Toby Alderweireld was op Antwerp gisteren

Toby Alderweireld was de verrassende gast gisteren op Antwerp. De Rode Duivel en Marc Overmars kennen elkaar van bij Ajax en waren gezellig aan het praten.

Nog niet zo lang geleden werd de naam van Alderwereild al genoemd op Antwerp. De Rode Duivel koos uiteindelijk voor een avontuur in Qatar. Gisteren was hij wel op Antwerp om te supporteren voor de ploeg uit zijn stad. Dit samen met zijn makelaar Stijn Francis. Al moeten de fans mogelijk niet te hard van stapel lopen want Alderweireld heeft een huis gebouwd in Ekeren en de competitie in Qatar is al afgelopen. In zijn entourage klonk het dat hij gewoon graag een wedstrijd zag in 1A en met Overmars kwam hij een oude bekende tegen.