Done deal! Antwerp komt heel snel met verlossend transfernieuws en haalt extreem belangrijke pion

Matija Nastasić gaat zijn carrière voortzetten in België. De ervaren Servische verdediger verliet Leganés aan het einde van vorig seizoen en stond sindsdien op het verlanglijstje van verschillende clubs. Antwerp is nu zo goed als rond met hem.

Partizan, waar Nastasić zijn eerste stappen in het profvoetbal zette, toonde publiekelijk interesse om hem terug naar Belgrado te halen. Maar die transfer lijkt van de baan. Ook Omonia Nicosia werd genoemd als mogelijke bestemming, maar Antwerp trekt aan het langste eind.

Bij The Great Old zou Nastasić de opvolger moeten worden van Toby Alderweireld, die afgelopen juni zijn succesvolle carrière beëindigde. Antwerp is op zoek naar ervaring en stabiliteit in de verdediging, en ziet in de 32-jarige Serviër de geknipte man voor die rol.

Nastasić brengt een pak ervaring mee. Hij begon bij Partizan en Teleoptik, maar brak echt door bij Fiorentina. Daarna volgden passages bij Manchester City, Schalke 04, Mallorca en recent nog Leganés in Spanje. Zijn internationale carrière telt 34 caps voor de nationale ploeg van Servië.

Naast zijn ervaring beschikt Nastasić ook over leiderschap en tactisch inzicht. In zijn jonge jaren werd hij al geprezen om zijn maturiteit en positionering. Hij doorliep ook verschillende jeugdselecties van Servië, waar hij als talent werd bestempeld.

Voor Antwerp zou de komst van Nastasić een belangrijke stap zijn richting stabiliteit en ambitie. Met zijn profiel past hij perfect in het plaatje dat sportief directeur Marc Overmars wil neerzetten: minder risico, meer zekerheid achterin.