Voormalige favoriet van Kompany bij Anderlecht maakt de cirkel rond en speelt nu onder... Scott Parker

Jacob Brunn Larsen heeft de afgelopen seizoenen veel gereisd. Hij hoopt wat meer stabiliteit te vinden met een definitieve transfer naar Burnley.

Vier jaar geleden leende Hoffenheim Jacob Bruun Larsen uit aan Anderlecht zodat hij meer speeltijd kon krijgen. De voormalige belofte van Borussia Dortmund groeide daar onder Vincent Kompany, met 2 goals en 2 assists tijdens de Playoffs.

Nogal wisselvallig, maar de Deense vleugelspeler was technisch gezien bovengemiddeld. Dit leidde Kompany er zelfs toe om hem twee jaar geleden op huurbasis naar Burnley te halen.

Klaar om zich te settelen op 26-jarige leeftijd

Met zes goals in de Premier League ondanks de degradatie van Burnley, keerde Bruun Larsen terug naar Hoffenheim. Met ambities, maar hij begon het seizoen op de bank. Zijn opname in het basiselftal begin december deed hem goed, hij was beslissend op vier momenten.

Genoeg om op te vallen en zich klaar te maken voor de transferperiode. VFB Stuttgart rook goede zaken door slechts 1,7 miljoen euro te betalen (Hoffenheim betaalde er 9 voor aan Dortmund in 2020).

Zonder zich als basisspeler te vestigen, heeft Bruun Larsen VFB Stuttgart in staat gesteld een goede deal te maken door hem voor vier miljoen te verkopen aan Burnley. De Clarets hebben vrijdag aangekondigd dat hun voormalige vleugelspeler terugkeert, deze keer definitief. Hij heeft daar een contract van vier jaar getekend en zal onder leiding van Scott Parker in de Premier League spelen.