Pikantste transfer van Standard is vastberaden: "Een deel van mij wil monden snoeren"

Na zeven seizoenen bij Charleroi en een woelig jaar met werkloosheid en een kort verblijf bij KV Kortrijk, herleeft Marco Ilaimaharitra zijn carrière bij Standard Luik. Zijn overstap naar de rivaal uit Sclessin zorgt voor ophef, maar de 28-jarige middenvelder is vastberaden.

De overgang kwam in een stroomversnelling na een telefoontje van Marc Wilmots. “Ik zat in het ziekenhuis voor een familielid, dus ik klonk misschien niet erg enthousiast. Maar ik was dat wél. Het was snel beklonken, binnen 24 uur zelfs. Misschien waren er andere opties gekomen als ik langer wachtte, maar mijn keuze stond vast.”

Zijn verleden als publiekslieveling én kapitein van Charleroi schrok hem niet af. “Dat blijft deel van mijn verhaal, maar de manier waarop het daar eindigde, maakte het makkelijker om te vertrekken. Ik voelde me niet gerespecteerd door de club en de coach. Dan weet je dat het tijd is om vooruit te kijken.”

Of hij zich revanchistisch voelt? “Ja en nee. Er is een deel van mij dat monden wil snoeren, want deze transfer heeft veel stof doen opwaaien. Maar ik wil vooral weer plezier beleven aan het voetbal. En daar is Standard de ideale plek voor. Dit is een club vol passie, met de beste supporters van België.”

Ilaimaharitra krijgt bij Standard een centrale rol op het middenveld. “De coach vindt die indeling tussen offensieve en defensieve middenvelders onzin. Hij wil gewoon ‘middenvelders’. Punt. En hij heeft me al geplaagd: dat ik nu maar wat doelpunten moet maken.”

De grapjes laat hij over zich komen. “Eerlijk? Ik had erger verwacht van de kleedkamer (lacht). Iedereen is erg open. Vroeger was ik degene die nieuwkomers verwelkomde, nu ben ik degene die zich moet aanpassen. Maar ik voel me goed. En ik denk dat sommigen blij zijn dat ik nu aan hun kant sta.” Zijn verhaal bij Standard begint met vuur — net zoals hij het zelf graag heeft.