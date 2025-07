Vincent Janssen wil niet weg, maar hoe staat Antwerp daarin? Overmars geeft het antwoord

Vincent Janssen heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn laatste contractjaar bij Antwerp graag wil uitdoen. De Nederlandse spits voelt zich goed bij de club en gaf onlangs zelf aan dat er weinig clubs hem van gedachten kunnen doen veranderen.

Sportief directeur Marc Overmars begrijpt de situatie van Janssen, maar blijft tegelijk pragmatisch. “Op dit moment hebben we Vincent hard nodig", zegt hij in GvA. “Ik vind hem zelfs nog onderschat. Een paar weken geleden vroeg een coach van een topclub naar hem, en ik zei: ‘Dat kun je blindelings doen’. Voor wat hij brengt tegenover zijn loon, was het een slimme aankoop.”

Toch wordt een contractverlenging niet overwogen. “Ik heb er geen probleem mee om waardevolle spelers gewoon hun contract te laten uitdoen", legt Overmars uit. “Kijk naar Toby Alderweireld: hij maakte Pacho beter, en dat vertaalde zich in een mooie verkoop. Van den Bosch zette ook stappen onder zijn vleugels. Dat kan met Vincent ook zo zijn.”

Janssen blijft dus voorlopig gewoon aan boord, tenzij er plots een aantrekkelijk voorstel opduikt. Overmars sluit niets uit: “We zullen zien of er nog iets langskomt dat hem prikkelt. Maar op dit moment is er geen reden tot paniek. Hij is een vaste waarde en voelt zich hier goed.”

Wat Antwerp vooral waardeert, is zijn ingesteldheid. “Zijn over-mijn-lijk-mentaliteit is van onschatbare waarde", aldus Overmars. “Net dat soort winnaarsmentaliteit willen we dit seizoen meer in de ploeg brengen. Vorig jaar ontbrak het daar soms aan, en dat mag zich niet herhalen.”

De situatie is dus helder: Janssen blijft tot nader order bij Antwerp, zijn contract wordt (voorlopig) niet verlengd, maar zijn aanwezigheid en invloed in de groep worden als cruciaal beschouwd in het nieuwe seizoen.