Standard laat zich kaas van het brood eten, maar ziet ook enorme pluspunten

Bij de afsluiting van hun zomerstage heeft Standard gelijkgespeeld tegen RC Lens, afgelopen zaterdag. De Rouches lieten verschillende veelbelovende elementen zien, maar slaagden er niet in om hun voorsprong te behouden.

Standard sloot zijn zomerstage af met een vriendschappelijke wedstrijd op het trainingscentrum van RC Lens. Trainer Mircea Rednic besloot om een elftal op te stellen dat mogelijk de eerste speeldag van de competitie zou kunnen spelen, rekening houdend met de afwezigheid van Mehssatou (persoonlijke redenen), Nielsen (blessure), Kuavita (ziekte), Hautekiet (rust), Sutalo (preventie/vertrek) en Bates (blessure/preventie).

Sterk begin van de Rouches

De Rouches begonnen de wedstrijd meteen sterk, geholpen door een zwakke verdediging van Lens. Amper dertig seconden ver in de wedstrijd kon Adnane Abid profiteren van een catastrofale uittrap van de Lens-doelman om de score te openen (0-1, 1e minuut). Vervolgens veroverde Thomas Henry de bal aan de rechterkant en gaf aan Dennis Ayensa, die Tobias Mohr bediende en zo de voorsprong verdubbelde (0-2, 5e minuut).

Een ideale start voor de Luikenaars, die enkele minuten later niet ver van 0-3 verwijderd waren. Opnieuw na een slecht verwerkte bal door de verdediging, probeerde Tobias Mohr de bal terug te leggen in het strafschopgebied, maar deze keer greep de Lens-verdediging in.

Het Ligue 1 -team kwam vervolgens in de wedstrijd vol strijd en intensiteit, maar kon niet veel doen met het overwicht. De ruststand was logischerwijs in het voordeel van de Rouches, 0-2. Lens zette echter zijn intenties voort van het einde van de eerste helft en verkleinde meteen het gat na de rust, via Martin Satriano (1-2, 49e minuut).

Na een uur spelen, had Mircea Rednic, die al twee wissels had doorgevoerd, nog eens negen andere wissels doorgevoerd om iedereen speeltijd te geven, terwijl hij bijna een uur met zijn bijna ideale team had gespeeld. Voormalig Beveren-speler Koyalipou zorgde nog voor het gelijkspe voor de Fransen.

Opstelling Standard: Epolo (60e Pirard) - Fossey (60e Lawrence), Ngoy (60e Leunga Leunga), Homawoo (55e Dierckx), Bolingoli (60e Calut) - Karamoko (60e Sahabo), Ilaimaharitra (60e Da Silva), Abid (60e Gboua) - Mohr (60e Saïd), Ayensa (60e Nam James), Henry (46e Mitongo)