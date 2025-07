Lucas Biglia weet wat hij moet veranderen bij Anderlecht: "Dat lijkt logisch, maar moet aanwezig zijn bij elke speler"

Lucas Biglia is terug op het oude nest. De voormalige aanvoerder van Anderlecht maakt voortaan deel uit van de technische staf onder Besnik Hasi. De Argentijn weet exact wat hij bij paars-wit wil realiseren: een mentale ommezwaai, zoals hij eerder meemaakte bij AC Milan.

En daar heeft hij het perfecte voorbeeld van gehad. “Ibrahimovic heeft bij Milan de mentaliteitswijziging ingezet die nodig was om opnieuw kampioen te worden. Die ingesteldheid moeten we ook bij Anderlecht proberen te installeren", zegt Biglia in Het Nieuwsblad. “Messi was dan weer rustiger buiten het veld, maar op het terrein net zo veeleisend. Beide types zijn nodig in een ploeg.”

De supporters reageren enthousiast op zijn terugkeer. “Ik kreeg veel berichtjes van fans en oud-spelers zoals Frutos en Losada. Maar het gaat niet om mij. Het belangrijkste is dat Anderlecht weer die winnaarsmentaliteit krijgt. We moeten opnieuw titels winnen. Misschien nog niet meteen dit seizoen, maar dat is wél het doel.”

Biglia beseft dat het verschil met concurrenten als Club Brugge en Union kleiner moet worden. De sleutel ligt volgens hem bij de juiste begeleiding van jonge spelers. “De meer ervaren jongens moeten hen mee trekken. Iemand als Coosemans komt na de training vragen: ‘Hebben jullie dit gezien?’ Dat is hoe het hoort. De staf ziet ook niet alles.”

Als assistent-trainer neemt Biglia voorlopig een observerende rol aan. “Ik leer het karakter van de spelers kennen. Wie heeft een duwtje nodig, wie een strenge aanpak? Besnik is altijd keihard, dus moeten wij assistenten soms op een andere manier communiceren waarom dat nodig is.”

Wat hij vooral wil overbrengen? “Je traint niet om te trainen, maar om beter te worden", besluit Biglia. “Dat lijkt logisch, maar dat besef moet bij elke speler aanwezig zijn. Alleen zo kunnen we terugkeren naar de top.”