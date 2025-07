Onrust groeit! Wie doet het eerst water bij de wijn? Dit is de situatie rond waar we Belgische voetbal kunnen zien

Met nog amper twee weken tot de competitiestart in de Jupiler Pro League is er nog steeds geen duidelijkheid over waar en hoe fans het Belgische voetbal op televisie zullen kunnen volgen. DAZN heeft tot op heden geen akkoord bereikt met de grote telecomspelers, wat voor toenemende onrust zorgt.

DAZN beschikt weliswaar over een eigen streamingapp waarmee het de wedstrijden technisch kan uitzenden, maar rekent in hoofdzaak op distributiedeals met bedrijven als Telenet, Proximus, Orange en TV Vlaanderen. Zonder die samenwerking dreigt het grote publiek de Belgische matchen te missen op het vertrouwde tv-platform.

Het probleem lijkt vooral te liggen in de financiële verwachtingen. DAZN betaalde 84 miljoen euro voor de rechten, een lager bedrag dan de vorige rechtenhouder, maar vraagt nu meer geld van de telecombedrijven. Die vinden dat moeilijk te verantwoorden tegenover hun klanten en weigeren voorlopig in te gaan op de eisen van DAZN.

De situatie zorgt voor frustratie. Clubs, sponsors én supporters hopen op een snelle doorbraak, maar volgens bronnen blijft “het water nog steeds erg diep”. Voor de telecomspelers is het duidelijk dat DAZN met zijn eisen over de schreef gaat, terwijl DAZN zijn investering enkel rendabel ziet worden via die klassieke kanalen.

Het is dus afwachten of een van de partijen inbindt voor de eerste speeldag. Zonder akkoord is het Belgische profvoetbal straks enkel via streaming te volgen, en dat zou voor heel wat supporters - zeker van de oudere generaties - een stevige drempel zijn.

De kans bestaat dat de competitie begint zonder traditionele tv-dekking, iets wat ongezien zou zijn in het Belgische voetbal. Wat ooit een vanzelfsprekendheid was, hangt nu aan een zijden draadje. De komende dagen worden cruciaal.