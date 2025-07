🎥 Dit is de nieuwe thuisuitrusting van Club Brugge: breuk met traditie

Club Brugge heeft zijn nieuwe thuisuitrusting voor het seizoen 2025-2026 voorgesteld. De club kiest dit jaar voor een opvallende stijlbreuk: voor het eerst in de geschiedenis is zwart de dominante kleur.

Het nieuwe shirt is een ode aan traditie én vernieuwing. Dunne blauwe lijnen sieren het zwarte ontwerp, met fijne details op de kraag en mouwen die zorgen voor een herkenbare Blauw-Zwarte uitstraling.

De slogan "Tradition in Every Line" verwijst naar het rijke verleden van Club Brugge, van het Olympiastadion tot het Jan Breydelstadion. Elke trui draagt de geschiedenis van de club, verpakt in een moderne look.

Het shirt is gemaakt in samenwerking met kledingsponsor Castore en uitgerust met hun AERTEK-technologie. Dat maakt het lichter en comfortabeler – ideaal voor topprestaties op het veld.

Ook de fans werden niet vergeten. “Gemaakt om Blauw-Zwart 90 minuten lang naar de overwinning te schreeuwen”, klinkt het trots op de clubwebsite.

Met deze nieuwe outfit onderstreept Club Brugge zijn ambitie: bouwen op traditie, met de blik gericht op de toekomst.