KAA Gent raakt in pittig duel niet voorbij ambitieuze JPL-club, youngster laat zich opmerken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog twee weken tot de start van de competitie in de Jupiler Pro League. En dus spelen heel wat ploegen nog eens wat oefenwedstrijden - al dan niet vanop stage in Londen, Nederland of elders. En het niveau van de oefenwedstrijden op zich stijgt ook.

De diverse ploegen moeten zich stilaan gaan klaarmaken voor de competitie, die al binnen dertien dagen officieel van start zal gaan. En dat lijkt meteen leuke zaken op te gaan leveren. KAA Gent en La Louvière speelden een pittige oefenwedstrijd tegen elkaar. Ivan Leko wilde zijn troepen nog een keertje extra klaarstomen met oog op de start van de competitie en ook bij La Louvière willen ze meteen klaar zijn voor de strijd. Starting 11 🆚 @raal_be #COBW #PreSeason pic.twitter.com/XEHkvgGRB9 — KAA Gent (@KAAGent) July 12, 2025 Voor de Henegouwers is het doel namelijk zeer duidelijk: meteen klaar zijn en zoveel mogelijk punten pakken, om niet te diep in de problemen te komen. Tegen Gent lieten ze alvast goede dingen zien. Gelijkspel tussen KAA Gent en La Louvière In de eerste helft door alles prima gesloten te houden, in de tweede helft door er ook een paar keer goed uit te komen. Bij de koffie kregen we een 0-0 gelijkspel, na de pauze vielen wél doelpunten. De Vlieger bracht de Buffalo's op voorsprong, via Guindo werd het een kwartier voor tijd 1-1. Daar bleef het ook bij. Gent trekt nu terug van Horst naar België om de laatste rechte lijn in te zetten. Opstelling Gent: Roef (64' Vandenberghe), Samoise (45' De Meyer), Gambor (45' Mitrovic), Kotto (45' Delorge), Araujo (74' Lagae), Lopes Da Silva, Ito (64' , De Vlieger (76' El Adfaoui), Varela (45' Sonko - 76' Surdez), Kanga (74' Goore), Vanzeir (64' Gudjohnsen)