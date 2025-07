Situatie onhoudbaar? Vader zet druk, Belgische spits wil vertrek afdwingen en heeft al twee concrete opties

Lucas Stassin lijkt niet van plan om zijn toekomst nog langer aan AS Saint-Étienne te verbinden. De Belgische spits heeft weinig zin in een seizoen in de Franse Ligue 2. De degradatie van de club heeft zijn motivatie sterk aangetast, en een vertrek lijkt steeds waarschijnlijker.

Hoewel Stassin zelf voorlopig geen verklaringen aflegt, heeft zijn vader — voormalig profvoetballer Stéphane Stassin — de toon gezet. Op sociale media citeerde hij Gandhi: "Om verder te kunnen kijken, moet je hoger klimmen." Een duidelijke sneer naar de beperkte sportieve horizon van de Franse tweede klasse. De 20-jarige aanvaller hoopt op een selectie voor het WK van 2026 met de Rode Duivels. Die droom valt moeilijk te combineren met een seizoen in Ligue 2, waar de zichtbaarheid en concurrentie aanzienlijk lager liggen. Stassin is ambitieus, en wil zich tonen op een hoger niveau dan wat Saint-Étienne momenteel kan bieden. Volgens de Belgische journalist Sacha Tavolieri liggen er al twee concrete pistes klaar. Er zouden zelfs al persoonlijke akkoorden zijn tussen Stassin en geïnteresseerde clubs, al blijven de namen voorlopig geheim. Het is duidelijk dat de entourage van de spits zijn vertrek actief aan het voorbereiden is. Ondertussen houdt Saint-Étienne zich stil, maar de club wil Stassin in principe niet kwijt. Les Verts zouden hem liever aan boord houden om zo hun kans op promotie te vergroten. De vraag is alleen of een samenwerking onder druk nog zinvol is, zeker nu de speler zelf zich mentaal al lijkt te hebben losgekoppeld. De komende weken beloven dus heet te worden rond Stassin. Zowel op sportief als communicatief vlak is de confrontatie met Saint-Étienne ingezet. Voor de jonge Belg is het duidelijk: zijn toekomst ligt elders.