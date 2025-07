Een laatste rondje in de Pro League? Adrien Trebel onthult wat de aanbiedingen zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op 34-jarige leeftijd zit Adrien Trebel nog steeds zonder club. Hij hoopt echter nog steeds de juiste club te vinden.

Deze zomerse transferperiode is een kans voor sommige spelers wiens contract niet is verlengd om een nieuwe club te vinden. Maar voor anderen is de behoefte om een nieuwe club te vinden al langer aanwezig.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor Adrien Trebel, die al een jaar zonder club zit sinds zijn vertrek bij Charleroi. De middenvelder bevond zich in dezelfde situatie als Marco Ilaimharitra, die lange tijd aan de zijlijn stond voordat hij aan de slag kon bij KV Kortrijk en vervolgens bij Standard Luik.

Werken in de schaduw om klaar te zijn

Terwijl de Malagassiër trainde met een team uit de achtste Franse divisie in Lotharingen, hield Trebel zich een tijdje fit op de trainingen van Virton. Zonder dat dit tot een samenwerking leidde. In een interview met La Dernière Heure legt hij uit dat hij hoop blijft houden.

Bovendien heeft hij al aanbiedingen ontvangen, met name uit het Midden-Oosten: "Ik wil altijd blijven spelen en ik train elke dag, maar ik accepteer niet zomaar elk project alleen maar om te kunnen zeggen dat ik een club heb gevonden. Ik ben 34 jaar oud en ik heb het voorrecht om te kunnen kiezen. Als het aanbod goed is voor mijn hele familie, ben ik geïnteresseerd".

De Fransman zal alleen tekenen als de omgeving ook geschikt is voor zijn dierbaren. Zelfs als dat betekent dat hij een laatste uitdaging moet laten schieten? "Ik blijf filosofisch: ik heb vijftien jaar professioneel voetbal gespeeld. Als het zou moeten stoppen, zou ik daar geen spijt van hebben. Sommige dingen van het voetbal mis ik, zoals de sfeer in de kleedkamer, maar ik ben blij dat ik dat allemaal heb kunnen meemaken".