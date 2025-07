Marco Ilaimaharitra is duidelijk: "Gezien het einde bij Charleroi, was het nog makkelijker om voor Standard te kiezen"

Onder de negen zomeraanwinsten van Standard is de komst van Marco Ilaimaharitra zonder twijfel degene die het meest in het oog springt. Deù` middenvelder heeft altijd veel respect gehad voor Sclessin en kijkt ernaar uit om daar te kunnen spelen in de kleuren van de Rouches.

De zomerstage in Le Touquet biedt de aanwezige pers de gelegenheid om voor het eerst de nieuwe aanwinsten van de Rouches te ontmoeten. Na Adnane Abid op dinsdag en Tobias Mohr op donderdag, was het nu de beurt aan Marco Ilaimaharitra om zijn eerste indrukken in zijn nieuwe kleuren te delen.

"Het is een heel goede groep, de mensen zijn erg aardig en gastvrij. Ik was gewend om nieuwkomers te verwelkomen, maar deze keer moet ik me integreren. Ik ben niet zo'n prater, maar het is niet erg om in het begin wat moeite te doen om het gesprek op gang te brengen."

De voormalige aanvoerder van Charleroi verliet de club aan het einde van het seizoen 2023-2024. Na zes maanden zonder contract te hebben gezeten, trok hij in januari naar Kortrijk. Zodra Standard contact met hem opnam, was de transfer binnen 24 uur rond.

"Het was bijzonder. Op de dag dat Marc Wilmots me belde, was ik in het ziekenhuis voor een familielid. Het was niet ernstig, maar hij zou gedacht hebben dat ik geen zin had om te komen, omdat ik niet erg uitdrukkingsvol was. Maar in mijn gedachten was ik al van 'go', ik wilde gaan. Ik was een beetje verrast, want ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het was de snelste transfer in mijn carrière. Het feit dat Standard me nu belt, bewijst ook dat ik niet heb stilgezeten bij Kortrijk."

"Met hoe vaak ik tegen Standard heb gespeeld, weet ik wat ik kan verwachten. Er waren de woorden 'nieuwe richting' en 'nieuw project', het feit dat ik mijn ervaring en leiderschap kon inbrengen en dat sprak me aan, ook al hoefde ik niet overtuigd te worden omdat ik dat al was. Als ik deel kan uitmaken van het project dat Standard zijn oude glans teruggeeft, is dat des te beter."

"Het Standard-publiek is zoals ik. Als ze er zijn, geven ze alles zonder bedrog, het is een publiek vol met gepassioneerde fans. Dat past bij mijn mentaliteit en mijn manier van zijn. Toen ik bij Standard ging spelen, en de sfeer en het publiek zag, was er altijd een deel van mij dat dacht dat het nog leuker zou zijn om aan de andere kant te staan, het is zelfs motiverend als tegenstander."

Zijn komst heeft echter niet iedereen overtuigd. De middenvelder heeft vele berichten ontvangen, zowel van Charleroi-supporters als Standard-supporters, maar over het algemeen waren de reacties positiever dan hij had verwacht.

"Ik weet dat er op sociale media goede en slechte dingen zijn. Maar ik was aangenaam verrast, ik heb meer positieve dan negatieve berichten ontvangen. Ik kreeg een paar negatieve berichten, maar vooral van de kant van Charleroi. Er waren er ook een paar van Standard-supporters, wat ik kan begrijpen, maar ik was aangenaam verrast."

Het feit dat hij de aanvoerdersband droeg bij Charleroi speelde niet zwaar mee in zijn overweging. "Het hoort bij het verleden, het is een moment in mijn leven dat ik niet kan uitwissen. Iedereen heeft gezien hoe het afliep en dat heeft de keuze nog gemakkelijker gemaakt. Het Standard-project is precies wat ik nodig had."