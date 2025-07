Kat Kerkhofs zaait twijfel over de toekomst van manlief Dries Mertens: "We weten het niet"

Dries Mertens, de voormalige Rode Duivel, zit momenteel zonder club na zijn vertrek bij Galatasaray. Hoewel velen ervan uitgaan dat hij zijn carrière afrondt, is dat volgens zijn echtgenote Kat Kerkhofs nog niet definitief.

“Veel mensen denken dat hij met honderd procent zekerheid is gestopt, maar dat klopt niet", aldus Kerkhofs in HLN. Het antwoord op de vraag of hij stopt luidt volgens haar simpel: “we weten het niet”

Mertens zelf zei eerder dat hij het niet met zekerheid kan zeggen. Na het kampioenschap met Galatasaray gaf hij toe: “I don’t know.” De aanvaller speelt al meer dan twintig jaar op hoog niveau en voelt het einde naderen, maar wil de deur nog openhouden .

Naast sportieve twijfels speelt ook het familiale aspect mee. Kerkhofs stelde dat het stel eind deze zomer samen beslist of Mertens echt stopt. “Laat het open. Kijk wat er in de zomer op je afkomt, en als dat iets tofs is: wie weet?” .

Wat zijn indrukwekkende staat van dienst betreft: hij kwam tot 820 wedstrijden bij AGOVV, FC Utrecht, PSV, Napoli en Galatasaray, waarin hij 271 doelpunten en 225 assists op zijn naam schreef. Bij België speelde hij 109 caps, goed voor 21 doelpunten en 33 assists.

Er komt mogelijk nog een nieuw hoofdstuk. Galatasaray-trainer Okan Buruk zou Mertens hebben gevraagd om toe te treden tot zijn technische staf. Een rol als mentor of assistent-coach lonkt, al gaf Mertens zelf nooit aan daar concrete ambitie toe te hebben