Het lijkt erop dat Eden Hazard terug fit is en klaar om te schitteren voor Real Madrid en de Rode Duivels

Goed nieuws bij Real Madrid want Eden Hazard is terug op training.

Eden moest in maart een operatie ondergaan aan de enkel. De zoveelste blessure al die hem dit seizoen teisterde waardoor hij nog nauwelijks in actie kwam voor Real Madrid. Nu lijkt er dan toch goed nieuws te bespeuren. Hazard is namelijk terug op training. Die kon je zien op de foto's van de training die Real Madrid vandaag deelde op hun sociale mediakanalen.

Met de titel op zak is er in de vaderlandse competitie alleen nog maar een paar "oefenwedstrijden", mogelijk krijgt hij daar zijn kans om zijn kunnen te tonen. Real Madrid speelt ook nog de finale van de Champions League tegen Liverpool. Zelfs een fitte Hazard kreeg niet altijd speelminuten van Carlo Ancelotti. Het zal dus afwachten worden of hij in aanmerking komt voor een selectie in de finale.

Met Hazard terug fit kan hij mikken op de duels in de Nations League met de Rode Duivels. Zo kan hij de zomer ingaan om zich optimaal voor te bereiden op een druk seizoen 2022-2023 waar België zal uitkomen op de wereldbeker in Qatar.