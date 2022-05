Thibaut Courtois onzeker voor duel tegen Levante

Donderdagavond ontvangt Champions Leaguefinalist Real Madrid Levante. Het is nog maar de vraag of Thibaut Courtois dan onder de lat zal staan in het Santiago Bernabeu.

Mundo Deportivo laat weten dat Thibaut Courtois dinsdag ontbrak op training omwille van buikgriep. Carlo Ancelotti zal met het oog op de finale van de Champions League (28 mei) geen enkel risico lopen met zijn nummer één. Naar alle verwachtingen zal Andriy Lunin (23) donderdag onder de lat staan tegen Levante. De Oekraïener stond ook afgelopen weekend in doel in de stadsderby tegen Atletico Madrid. Lunin moest zich alleen gewonnen geven op een strafschop van Yannick Carrasco. Landskampioen Real Madrid verloor met het kleinste verschil in het Wanda Metropolitano.