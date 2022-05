CIJFER VAN DE WEEK: 267: België steeds meer een land van globetrotters

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de globetrotters in de wereld, want ook vanuit België gaan er steeds meer mensen naar het buitenland.

Ondertussen zijn het er al 267, liefst 55 meer dan vijf jaar geleden en dus een stijging met 26% aantal spelers.

Brazilië boven

De Belgen zijn dus steeds meer een land van globetrotters aan het worden, al staan ze natuurlijk nog lang niet bovenaan.

Daar staan de Brazilianen, met liefst 1219 spelers. Frankrijk (978) en Argentinië (815) vervolledigden het podium.