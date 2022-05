'Manchester United troeft Atlético Madrid en PSG af en legt tientallen miljoenen op tafel voor Uruguayaanse sensatie van Benfica'

Manchester United had de pijlen op Erling Braut Haaland gericht, maar de Noor koos voor een avontuur bij Manchester City. De roodhemden veranderen het geweer van schouder en duwen het gaspedaal in voor Darwin Nuñez.

Fichajes weet dat de 22-jarige Uruguayaan een afkoopsom van 130 miljoen euro in zijn contract heeft staan, maar SL Benfica wil rond de tafel als er 70 miljoen euro op tafel komt. En dat bedrag is Manchester United bereid te betalen.

Al is er concurrentie. Ook Atlético Madrid en PSG hebben zich al in Lissabon gemeld voor Darwin Nuñez. De aanvaller is één van dé sensaties op de Europese velden met maar liefst 34 doelpunten in 41 wedstrijden.