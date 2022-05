Moeskroen volgend seizoen in Tweede Amateur? "Daar kan ik geen garantie op geven"

Moeskroen behaalde via beroep geen licentie voor het profvoetbal volgend seizoen. In het beste geval spelen ze volgend jaar in Tweede Amateur, maar ook daarvoor is het nog afwachten. Voorzitter Patrick Declerck probeert de situatie op te helderen.

De voorzitter van Moeskroen is teleurgesteld in het verdict. "Dit is ook voor mij zeer triest nieuws, omdat ik in mijn laatste jaar als voorzitter had gezworen de continuïteit van de club te waarborgen en met een gerust hart te vertrekken. Dit is niet het geval wegens de omstandigheden en de wensen van de meerderheidsaandeelhouder", zegt Patrick Declerck.

"De schulden van dit jaar bedragen tussen de 3,5 en 4 miljoen euro. Zodra onze aandeelhouder geen geld meer inlegt, nemen de schulden toe. Onze prioriteit was om de administratie te betalen en dan de spelers. Als iemand de club zou willen overnemen, zou hij eerst de 4 miljoen euro aan schulden moeten betalen en vervolgens nog eens 4 miljoen euro moeten garanderen voor de continuïteit van het volgende seizoen", legt de voorzitter van Moeskroen aan RTBF uit.

Faillissement?

Volgende week wordt intern beslist over de toekomst van de club. Moeskroen is gedegradeerd naar 'Tweede Amateur', maar is niet zeker of het daar kan overleven. "Dat geeft ons de tijd om te zien welke formule het interessantst is. De prioriteit ligt in dit stadium bij de ontwikkeling van Futurosport, onze jeugdschool. Of we houden ons stamnummer, of we verklaren ons failliet. Wij kunnen ook andere teams benaderen die een registratienummer hebben en die Futurosport zouden kunnen helpen om door te gaan. Het doel moet zijn om in 'Tweede Amateur' te spelen. Maar het is heel moeilijk om daar een garantie voor te geven", vertelt Patrick Declerck.

Photonews

Tenslotte reageerde de voorzitter op de frustraties van de spelers. "Ze kennen niet het hele verhaal. Ik hoorde dat ik daar was om de club te dumpen omdat ik geld kreeg. Ik ben hier al zes jaar en ik heb nog geen euro gevraagd en nog geen euro gekregen van de club. Ik kwam hier om mijn stad te helpen, ik probeerde ook te doen wat ik kon. Sommige mislukkingen kunnen moeilijk aan mij worden toegeschreven", besluit Patrick Declerck.