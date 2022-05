Tissoudali maakt ploegmaats soms wat gek, zelfs als scorende invaller: "Stresserend om te bekijken"

Tarik Tissoudali was de matchwinnaar voor AA Gent, deze keer als invaller. Zijn ploegmaats verrassen kan de Nederlandse Marokkaan nog altijd.

Het is uiteraard de bedoeling om vooral de tegenstander te verrassen. Eens Tissoudali zijn dribbels inzet, is het haast voor iedereen onduidelijk waar het eindigt. Dat bleek bij de late 1-2 in Mechelen. Tissoudali scoorde nadat hij eerst nog verrassend aflegde.

"Ik dacht eerst aan schieten, maar iets in me zei om opzij te leggen. Ik weet niet waarom. De druk is hoog, want het is al laat in de wedstrijd, dus je moet 'm maken. Ik dacht dat Julien De Sart de bal nog verwachtte, maar hij verwachtte 'm niet meer", beschreef de doelpuntenmaker de bewuste fase.

Het kan niet anders of zijn teamgenoten worden er soms wat gek van. "Toen ik Tarik de bal nog aan Julien zag geven, was het stresserend om het te bekijken", aldus Elisha Owusu. "Maar toen de bal er alsnog in ging, was het goed."

© photonews

Tissoudali begrijpt het wel. "Op dat moment denken ze natuurlijk: "Waarom schiet je niet zelf?" Het belangrijkste is dat ze gewonnen hebben." Opvallend was dat Tissoudali op de bank begon. Hoe zit het met zijn fysieke paraatheid op twee matchen van het seizoenseinde? "Ik voel me fysiek gewoon oké. Ik had wat last afgelopen week, maar het was iets kleins. Logisch wel dat je dan geen negentig minuten gaat spelen."

Het halfuur dat hij op het veld stond in Mechelen, is voor hem alvast prima verlopen. "Het is goed gegaan. Nu heb ik weer een paar dagen om te herstellen. Ik ga niet bepalen of ik rust nodig heb of niet, dat doet de coach."