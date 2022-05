'Torino en Leicester City onderhandelen over speciale constructie om Rode Duivel definitief in Italië te houden'

Torino FC wil Dennis Praet graag definitief naar Turijn halen. De onderhandelingen met Leicester City zijn alvast bezig.

Torino FC heeft dan wel een aankoopoptie van vijftien miljoen euro, maar volgens de Italiaanse media zitten de Italianen rond de tafel met Leicester City. Il Toro wil Dennis Praet ook volgend seizoen huren, maar dan met een verplichte aankoopoptie.

Op die manier wil Torino het risico beperken. Ook dit seizoen kreeg Praet af te rekenen met enkele blessures. In de deal zitten dan ook twee voorwaarden vervat: de Italianen moéten het jeugdproduct van RSC Anderlecht definitief halen als hij 25 wedstrijden speelt of als ze volgend seizoen op een Europese stek eindigen in de Serie A.