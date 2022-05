Deze acht 'overbodige' spelers keren weldra terug naar Anderlecht

Het seizoen zit er bijna op en verhuurde spelers keren weldra terug naar hun moederclub. Ook bij Anderlecht zullen over enkele weken verschillende spelers opnieuw op het trainingsveld verschijnen.

In de meeste Europese competities zit het seizoen er zo goed als op. Voor verhuurde spelers volgt, na een vakantie, een terugkeer naar de moederclub. Ook bij Anderlecht verwachten ze in juni heel wat oude gezichten. Zo zullen maar liefst acht voetballers terugkeren bij de recordkampioen.

Middenvelder Adrien Trébel momenteel verhuurt aan Lausanne-Sport keert weldra terug. Bij Anderlecht willen ze de Fransman al lange tijd kwijt omwille van zijn hoog contract. Sinds januari speelt de ex-speler van Standard voor de rode lantaarn in Zwitserland. Daar is Trébel goed voor één doelpunt en twee assists. Met nog drie speeldagen te gaan is Lausanne-Sport zeker van degradatie.

Michel Vlap werd bij de start van het seizoen verhuurd aan FC Twente. De Nederlander was overbodig voor Kompany en keerde terug naar zijn geboorteland. De middenvelder miste nog geen enkele wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie. Op 32 wedstrijden tijd vond hij vijf keer de weg naar het doel en deelde hij twee assists uit. Twente is zeker van de top vijf en strijdt momenteel voor een Europees ticket.

Rode Duivel Elias Cobbaut vertoeft momenteel samen met Buffon in de Italiaanse tweede klasse. Ook hij is een vaste waarde bij zijn club, Parma. Op 37 wedstrijden tijd maakte hij slechts twee keer geen deel uit van de selectie. De verdediger is in Italië goed voor twee doelpunten en drie assits. In het contract staat een aankoopoptie van drie miljoen. In maart kwam het nieuws naar boven dat Parma open stond voor een definitieve overgang van Cobbaut, maar een bevestiging is er nog niet.

Het contract van Kenny Saief loopt in principe af bij Anderlecht, maar momenteel wordt de ex-speler van Gent verhuurd aan FC Ashdod in Israël. Daar is Saief een vaste waarde en kwam de middenvelder op twee wedstrijden na elke keer in actie. Hij scoorde drie keer en deelde vier assits uit. Met nog één wedstrijd te spelen in de degradatie Play-Offs is Ashdod zeker van het behoud.

Doelman Timon Wellenreuther is verhuurt aan de club waar Anderlecht de speler ging halen. De Duitser is een vaste waarde bij Willem II. In 29 wedstrijden kon de keeper slechts vijf keer de nul houden. Wellenreuther heeft nog een contract van twee jaar in Brussel, maar bij de recordkampioen rekenen ze niet meer op de Duitser. Vincent Kompany gelooft in de kwaliteiten van de jonge Bart Verbruggen.

Jeugdproduct Mohammed Dauda liet de verwachtingen niet los bij Anderlecht en werd verhuurd aan diverse clubs. Na een passage bij Vitesse en Esbjerg speelt de Ghannees nu bij FC Cartagena in de Spaanse tweede klasse. Daar is de spits een vaste waarde op de flank.

Mustapha Bundu werd in 2020 uit Denemarken gehaald voor een kleine drie miljoen euro. Doorbreken deed hij niet bij Anderlecht waardoor hij dit seizoen terugkeerde naar de club waar de Brusselaars hem gingen halen, Aarhus GF. Daar kwam de Sierra Leoons tot nu toe 19 keer in actie. Zijn contract bij Anderlecht loopt door tot juni 2024.

Aristote Nkaka kwam in 2019 samen met Marc Coucke naar Anderlecht, maar een groot succes werd het niet. De middenvelder speelde nog geen enkele wedstrijd voor de grootmacht en werd doorheen de jaren aan verschillende clubs verhuurd. Na passages bij Almeria, Racing Santander en Paderborn speelde de Belg het afgelopen seizoen voor Waasland-Beveren in 1B. Al kwam hij daar nauwelijk in actie. De ex-speler van Oostende moest het afgelopen seizoen vrede nemen met een plaats op de bank.

Ookal zijn de meeste verhuurde spelers een vaste waarde bij hun nieuwe club, bij Anderlecht blijven ze overbodig. Wellicht gaat de recordkampioen deze zomer opnieuw zoeken naar oplossingen voor deze voetballers.