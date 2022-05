Lorenzo Staelens stapt in volle promotiestrijd op in Nederland

Lorenzo Staelens is geen trainer meer van het Nederlandse HSV Hoek. Hij stapte zelf op, samen met zijn assistent.

Omdat er maar geen contractverlenging kwam is Lorenzo Staelens samen met assistent Gaby Demanet opgestapt bij HSV Hoek.

Vorig weekend liet Staelens nog maar eens zijn ongenoegen blijken dat de zaak bleef aanslepen en donderdagavond had hij er genoeg van.

De ploeg zit nochtans in derde divisie in volle promotiestrijd, maar volgens Staelens is het feit dat hij nog aangesteld werd door het vorige bestuur de reden waarom er geen nieuw contract kwam.