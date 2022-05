Lukaku roept zijn makelaar een halt toe: "Nooit laat ik iemand voor mij spreken"

Lukaku's makelaar Pastorello liet eerder weten dat er "duidelijk een probleem is" voor Romelu bij Chelsea, maar nu fluit de spits hem terug op Instagram. "Nooit laat ik iemand voor mij spreken."

"Nooit laat ik iemand voor mij spreken. Als er dus iemand dingen loopt te vertellen over mijzelf en de club, zijn dat niet mijn woorden. Ik ben enkel gefocust om dit seizoen zo goed mogelijk af te sluiten met Chelsea", aldus de Belgische topschutter aller tijden.

Een duidelijk antwoord op zijn makelaar Federico Pastorello, die eerder in La Repubblica onzekerheid zaaide over de toekomst van Lukaku. "Ik ga niet dieper ingaan op technische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem was. Gezien de parameters van de transfer had niemand deze situatie verwacht. Wij kennen de nieuwe eigenaars niet. Laat staan dat er al gesprekken geopend zijn met Inter of Milan. We moeten gewoon afwachten."

Ook Chelsea-coach Thomas Tuchel had er zijn zegje over op de persconferentie voor de FA Cup-finale van morgen tegen Liverpool. "Als hij van plan is om te praten met de nieuwe eigenaar dan is het misschien niet zijn plan om ook met mij te praten. Laten we eens zien of hij een meeting kan bekomen. Het is zijn goed recht en we zullen de situatie van elke speler evalueren vooraleer een beslissing genomen wordt, ook die van Romelu."

In de basis tegen Liverpool?

Het zorgt in ieder geval voor onnodige afleiding, nu Lukaku met 3 doelpunten in 2 wedstrijden weer vertrokken lijkt bij Chelsea. Toch is het niet zeker dat hij morgen op Wembley aan de aftrap verschijnt. "Het is hem of Havertz. Ze kunnen samen aan de aftrap komen, maar de voorbije keren dat we dat geprobeerd hebben misten ze het perfecte gevoel dat je van een spitsenduo verwacht. Romelu heeft de voorbije wedstrijden gespeeld en hij heeft ook gescoord. Dus hij heeft er op het veld alles aan gedaan. Zaterdag gaan we een finale beslissing nemen", sluit de Duitse coach van Chelsea af.