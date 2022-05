Minister haalt quote van Cruijff boven in betoog voor veiligheid: "Voetbal moet feest zijn voor families en kinderen"

Een quote van Cruijff is altijd goed om je punt te staven. Inzake veiligheid in het voetbal haalde minister Verlinden ook haar inspiratie bij de Nederlandse voetallegende.

Op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werd een actieplan vastgelegd om de veiligheid in de stadions te verbeteren. "Laat ons beginnen met een quote van Johan Cruijff: "Voetbal is simpel. Je bent op tijd of je bent te laat". Voor een veilige en prettige voetbalbeleving, kun je niet vroeg genoeg vertrekken. Daarom dat we ons actieplan voor een veilig volgend voetbalseizoen nu presenteren."

Alle partners zitten op dezelfde lijn. "Aan enthousiasme en overtuiging geen gebrek bij de Pro League en de voetbalbond en ook niet bij de FOD Binnenlandse Zaken en de politie. We hebben een gemeenschappelijk doel. Voetbal is een feest en dat moet het zijn. Ook voor supporters, stewards en materiaalmensen. Ook voor families en jonge kinderen, die van op de eerste rij hun helden kunnen aanmoedigen."

Pakkans vergroten

Verlinden is dan ook vastberaden om alle negatieve aspecten uit het voetbal te weren. "Voor racisme, discriminatie, geweld en misbruik van pyrotechnische materialen mag geen plaats zijn. We moeten de pakkans bij inbreuken vergroten, sneller sanctioneren en gaan voor een uniforme aanpak in alle voetbalstadions."

Eén van de zaken die aangepast worden, is dat losse tickets enkel op naam verkocht worden, zoals dat het geval is met abonnementen. Staat het systeem op punt, dan kunnen in principe geen abo's meer doorgegeven worden om toegang tot het stadion te verlenen. Al had de minister op dat vlak een nieuwtje: een mogelijkheid die nog op tafel ligt is dat een fan die een abo wil doorgeven zich vooraf aanmeldt bij de club.