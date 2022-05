PSG wil komende zomer vier doelmannen kwijt: geen plaats meer voor Keylor Navas

Volgens L'Equipe wil PSG komende zomer vier doelmannen verkopen. De landskampioen wil van Donnarumma keeper nummer één maken.

Gianluigi Donnarumma liet in een interrview met l'Agence France-Presse weten dat het roteren tussen de doelmannen in PSG niet kon blijven duren. De Italiaan wil een nummer één tussen de palen. Op basis daarvan zou hij bepalen of hij blijft of niet.

PSG zou nu hebben laten weten dat ze van Donnarumma de vaste waarde willen maken tussen de palen. Voor de overige vier keepers (Keylor Navas, Sergio Rico (Mallorca), Marcin Bulka (OGC Nice - aankoopoptie) en Alphonse Areola (West Ham - aankoopoptie)) is geen plaats meer.