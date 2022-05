Haalt Club Brugge Xabi Alonso in huis als T1? Of stelt het trainer uit eigen rangen aan?

Club moet sinds het vertrek van Schreuder naar Ajax op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Twee verrassende namen zouden alvast de ronde doen.

Volgens HLN zouden de Bruggelingen geïnteresseerd zijn in Xabi Alonso. De ex-vedette van onder meer Liverpool en Real Madrid sprak in januari al met Club over een mogelijke overgang na dit seizoen, wanneer het contract van de Spanjaard afloopt. Momenteel is Alonso coach van Real Sociedad B. Het speelt wel in het nadeel van de vrij onervaren Bask dat hij nog nooit een club op het hoogste niveau getraind heeft.

Club zou echter niet zo ver te hoeven zoeken, want ook huidig assistent-coach Carl Hoefkens staat in beeld om het roer op Jan Breydel over te nemen. Mocht het Hoefkens als T1 willen aanstellen, wacht het best niet meer te lang, want ook KV Mechelen en KV Kortrijk zijn geïnteresseerd in de diensten van de ex-speler van Club.