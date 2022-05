Januzaj vergelijkt zichzelf met ideale schoonzoon Tielemans: "Ik was een deserteur"

Youri Tielemans wordt als Belgisch product vaak beschouwd als de ideale schoonzoon, in tegenstelling tot anderen.

Adnan Januzaj voelt dat hij in de vergelijking met Youri Tielemans altijd moet onderdoen, al is dat vooral perceptie. “Ik denk dat de mensen, en de media vooral, het geapprecieerd hebben dat hij tot het einde van zijn vorming bij Anderlecht is gebleven. Dat stelt al de rest in een gunstig daglicht. Ik werd gezien als een deserteur”, lacht Januzaj bij Sport/Voetbalmagazine.

Al heeft zijn eigen houding daar ook in meegespeeld. “Ik sprak zelf niet, dus sprak men in mijn plaats. Ze probeerden me in een hokje te stoppen. Net zoals ze trouwens met Youri Tielemans hebben gedaan.”

Volgens Januzaj ligt dat niet aan de voetballers op zich. “Wij spelen gewoon voetbal. Men creëert een imago voor ons. Maar ik ben zoals ik ben. Ik ben zoals een ander en ik ben altijd graag geliefd geweest.”